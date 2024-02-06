منتخب مصر للتنس يقفز 12 مركزاً فى التصنيف العالمى ..ويحتل الصدارة أفريقياً

القاهرة - سامية سيد -

قفز منتخب مصر للتنس للرجال، 12 مركز في تصنيف الاتحاد الدولي لمنتخبات التنس، ليحتل المركز 43 في الترتيب الدولي لمنتخبات الرجال وذلك عقب تأهل منتخب مصر للتنس إلى المجموعة الأولى العالمية في التنس، كما احتل منتخب مصر صدارة المنتخبات في قارة أفريقيا.

وكان منتخب مصر يتواجد في المركز 55 على مستوى منتخبات العالم في التنس.

وتأهل منتخب مصر للتنس السبت الماضي، إلى المجموعة الأولى العالمية بكأدس ديفيز للتنس عقب الفوز على منتخب الإكوادور.

وحسم منتخب مصر للتنس مواجهة نظيره الاكوادور، بنتيجة ثلاثة مواجهات دون رد، في التصفيات الفاصلة المؤهلة للمجموعة الأولى العالمية، وبهذا التأهل يصل منتخب مصر إلى المجموعة الأولى العالمية لكأس ديفيز لأول مرة في تاريخ التنس المصري.

وفاز محمد صفوت لاعب منتخب مصر للتنس المباراة الأولى بنتيجة مجموعتين لواحدة أمام اللاعب ألفالرو ميزا في مباراة ماراثونية استغرقت ثلاثة ساعات و37 دقيقة، وفي المباراة الثانية حسمها اللاعب عمرو العسراوي بنتيجة مجموعتين دون رد أمام اللاعب إيميلو جوميز.

بينما حسم الثنائي المصري محمد صفوت وكريم مؤمون مباراة الزوجي اليوم، ليتأهل منتخب مصر إلى المجموعة العالمية الأولى بشكل رسمي.