شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتقدم على الاتحاد بهدف فى الشوط الأول بنصف نهائى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم سيراميكا على الإتحاد السكندرى بهدف مقابل للاشئ في الشوط الأول للمباراة المقامة بينهما بإستاد الإسكندرية في نصف نهائي كأس الرابطة .

أحرز هدف سيراميكا أحمد القندوسى بعد عرضية متقنة من أحمد هانى ظهير أيمن الفريق الذى أرسلها بقوة وضعها القندوسى برأسه في مرمى المهدى سليمان ، بعدها حاول لاعبو الإتحاد السكندرى الهجوم من أجل تحقيق هدف التعادل دون جدوى .

وفى منتصف الشوط الأول أشهر محمد يوسف حكم اللقاء الكارت الأحمر لأحمد هانى الذى أمسك الكرة بيده في إحدى هجمات الإتحاد المرتدة ، بعدها احرز هشام صلاح ظهير أيمن الإتحاد هدف لفريقه ألغاه حكم اللقاء بداعى لمس الكرة ليد أحد زملائه قبل دخولها المرمى

تشكيل الإتحاد السكندرى :-

حراسة المرمى : المهدى سليمان

خط الدفاع : هشام صلاح – سيف تقا – محمود شبانه – الحبيب حسن

خط الوسط : ناصر ناصر – خالد الغندور – عمرو صالح – عبد الغنى محمد

خط الهجوم : أحمد عيد – رجب عمران

تشكيل سيراميكا : -

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد توني - محمد عادل - أحمد القندوسي - فيڤور اكيم - صديق ايجولا.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - سعد سمير -خالد صبحي - عبد الرحمن بودي - محمد إبراهيم - احمد القرموطي - نور علاء - أحمد بلحاج- چون ايبوكا.