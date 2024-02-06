شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يقدم المدير الفنى الجديد لوسائل الإعلام غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم نادي بيراميدز جهازه الفني الجديد على هامش تدريب الفريق الأول لكرة القدم، في الواحدة من ظهر غد الأربعاء على الملعب الرئيسي لاستاد الدفاع الجوي.

وأكد بيراميدز إن التدريب سيكون مفتوحًا أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة بجانب إجراء لقاءات إعلامية مع أفراد الجهاز الفني الجديد للفريق.

وتعاقد مسئولو بيراميدز مع الكرواتى كورنسلاف جوريتش لتدريب الفريق خلفا للبرتغالى باتشيكو، الذى تم توجيه الشكر له بعد الخسارة أمام المصرى البورسعيدى 3 / 1 في دور الثمانية لكأس الرابطة المصرية.

ويتمتع كورنسلاف جوريتش بسيرة ذاتية جيدة، حيث قام بتدريب منتخب السعودية في كأس الخليج الأخيرة التي أقيمت بالكويت، كما قاد النصر السعودى في بداية الموسم الحالي، بالإضافة إلى أنه عمل مدربا مساعدا للمنتخب الكرواتى.