العميد أصر على وجود أسطورة ضمن جهازه الفني .. أحمد الكأس عضو نادي المائة ونجم كأس العالم العسكري

الشارقة - اميمة ياسر - عقب تعيينه مديراً فنياً للمنتخب المصري ، تمسك الكابتن حسام حسن ببعض الأسماء في جهازه منهم إبراهيم حسن مديرا للكرة وأحمد الكأس مدربا عاما وسعفان الصغير مدربا للحراس، فيما يقترب طارق سليمان من منصب المدرب العام بجانب أحمد الكأس.

المدرب العام أحمد الكأس (مواليد 8 يوليو 1965) .

هو لاعب منتخب مصر وأندية الأوليمبي والزمالك والاتحاد السكندري السابق، من ضمن قائمة نادي المائة في الدوري المصري تشمل تسعة لاعبين سجلوا أكثر من 100 هدف في الدوري المصري برصيد 107 هدف في المركز السادس.

شارك مع المنتخب المصري في كأس العالم 1990 بإيطاليا، وأحرز خمسة أهداف مع نادي الزمالك خلال مشاركاته الأفريقية المختلفة، وحاليًا يعمل كمدير فني بنادي مصر ، وذلك بعد أن قدم استقالته من تدريب نادي القناة في 2 نوفمبر 2016 بعد هزيمته من المصرية للاتصالات بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي 11 ديسمبر 2016 أنهى مسئولو نادي مصر الاتفاق معه لقيادة الفريق خلفًا لعبد الناصر محمد المستقيل هو الآخر بعد الخلاف الذي دخل فيه مع مسئولي مجلس الإدارة عقب خسارة الفريق من منتخب السويس بنتيجة 2–0.

الإنجازات

بطولة كاس الإتحاد المصري الثاني 1 مرة عام 1992 مع الأوليمبي

بطولة دوري أبطال أفريقيا 1 مرة عام 1996 مع الزمالك

بطولة كاس السوبر الأفريقي 1 مرة عام 1997 مع الزمالك

بطولة كاس السوبر الأفروأسيوي 1 مرة عام 1997 مع الزمالك

بطولة كاس العالم العسكرية 1 مرة عام 1993

بطولة كاس العرب 1 مرة عام 1992

شارك في كاس العالم 1 مرة عام 1990

الألقاب الشخصية

الهداف التاريخي السادس للدوري المصري برصيد 107 هدف

الهداف التاريخي الثاني لنادي الأوليمبي المصري برصيد 85 هدف

الهداف التاريخي السابع لمنتخب مصر برصيد 29 هدف

هداف الدوري المصري 3 مرات مواسم 1991 / 1992 و 1992 / 1993 و 1993 / 1994

هداف كاس مصر 1 مرة عام 1993

هداف تصفيات كاس الأمم الأفريقية 1 مرة عام 1996