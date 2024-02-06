تدريبات مكثفة من أجل لحاق فيكتور أوسيمين بمباراة جنوب أفريقيا

تلقى منتخب نيجيريا لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، دفعة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام جنوب أفريقيا، غدًا الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وزادت التكهنات، في الأيام القليلة الماضية، حول غياب محتمل للمهاجم فيكتور أوسيمين، عن مباراة جنوب أفريقيا، بعدما شعر ببعض الآلام في المعدة.

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وكان اللاعب النجيري، بقي في في العاصمة الإيفوارية أبيدجان مع بعض أعضاء الطاقم الطبي للمنتخب النيجيري، ما أثار مخاوف حول احتمالية غيابه عن المباراة الحاسمة.

وبحسب ما ذكرته شبكة “سكاي سبورتس”، فإن المهاجم النيجيري، تعافى من آلام المعدة التي عانى منها، لافتة إلى أنه سينضم لزملائه بالمنتخب في الساعات المقبلة.

وسجل المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، هدفًا وصنع هدفين في مشوار المنتخب النيجيري حتى الآن ببطولة أمم أفريقيا.