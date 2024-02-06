موعد مباراة نيجيريا ضد جنوب أفريقيا في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

يقدم “كورة 365” موعد مباراة منتخب نيجيريا ضد نظيره جنوب أفريقيا، نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2023.

وكان منتخب نيجيريا خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2023، بعد الفوز بهدف نظيف على منتخب أنجولا، في منافسات ربع النهائي، فيما نجح جنوب أفريقيا في إقصاء المغرب.

موعد مباراة منتخب نيجيريا ضد جنوب أفريقيا

سيلاقي منتخب نيجيريا نظيره جنوب أفريقيا، غدا الأربعاء، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، على ملعب السلام بمدينة بواكى في كوت ديفوار.

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وستنطلق مباراة منتخب نيجيريا ضد نظيره جنوب أفريقيا في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباريات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2023

سيتم نقل مباراة نيجيريا ضد جنوب أفريقيا في نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 عبر قنوات beIN Sports، beIN Sports MAX في قنوات مخصصة تحت اسم beIN AFCON.

وسيقود مباراة جنوب أفريقيا ضد نيجيريا بالدور قبل النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 المقامة في كوت ديفوار، الحكم المصري أمين عمر.

وسيلاقي الفائز من مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا، في نصف نهائي أمم أفريقيا، مع المنتصر من لقاء الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار، في نهائي «الكان».

وستقام مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا في الحادي عشر فبراير الجاري على ملعب «الحسن واتارا» بأبيدجان.