"للمرة الأولى في تاريخه".. الأردن إلى نهائي كأس الأمم الآسيوية بعد الفوز على كوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تمكن المنتخب الأردني من الصعود إلى نهائي بطولة أمم آسيا 2023 بقطر، بعدما تمكن من تحقيق الفوز على حساب منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل.

وأحرز ثنائية المنتخب الأردني كلا من يزن النعيمان في الدقيقة 53 من عمر المباراة، قبل أن يضيف زميله موسى التعمري الهدف الثاني في الدقيقة 66 من المباراة.

ودخل المنتخب الأردني المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: عبدالله نصيب، براء مرعي، يزن العرب، محمد أبو حشيش.

خط الوسط: نور الروابدة، نزار الرشدان، إحسان حداد.

خط الهجوم: محمود المرضي، يزن النعمان، موسى التعمري.

وينتظر منتخب الأردن الفائز من مباراة نصف النهائي الآخرى، والتي تجمع بين منتخبي قطر وإيران غداً.

وتقام المباراة النهائية في البطولة، يوم السبت المقبل الموافق 10 فبراير الجاري، على ستاد "لوسيل" بقطر.