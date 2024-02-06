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طلائع الجيش يتأهل لنهائي كأس الرابطة بعد الفوز على المصري

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محمد اسماعيل - القاهرة - انتهت مباراة طلائع الجيش والمصري، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات دور نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.

وفاز نادي طلائع الجيش على المصري بركلات الترجيح 3-1، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وبذلك الفوز، تأهل الطلائع إلى نهائي كأس الرابطة المصرية، وينتظر الفائز من مواجهة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري، في المباراة النهائية.

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MO Nasa

MO Nasa

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