هوجو بروس: مباراة نصف النهائي لها أهمية خاصة.. والمنتخب النيجيري تحسن خلال البطولة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تحدث المدير الفني للمنتخب الجنوب أفريقي هوجو بروس، على قدرة لاعبيه على تحقيق المفاجأة وتخطي المنتخب النيجيري، في اللقاء الذي يجمع بينهما غداً، ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وقال بروس في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مشوار ماسيكو مع المنتخب في البطولة انتهى، بسبب الإصابة العضلية التي لحقت به، ولكنه سوف يستمر في المعسكر مع الفريق".

وأضاف: " مباراة نصف النهائي لها أهمية خاصة، ويمكننا تحقيق المفاجأة وتخطي المنتخب النيجيري".

وتابع: "المنتخب النيجيري تحسن خلال البطولة، وتابعت مباراتهم الماضية أمام المنتخب الأنجولي في نصف النهائي، سنواجه المنتخب النيجيري للمرة الثانية في وقت قريب، ضمن المنافسات المؤهلة لكأس العالم".

وبسؤاله عن إمكانية تقاعده بعد انتهاء البطولة، أجاب: "لا أفكر في اعتزال التدريب في الوقت الحالي، فأنا أحب عملي وأحب كرة القدم بدرجة كبيرة، ومن الطبيعي بعد 36 عاماً من العمل كمدرب، أن أفكر في الاعتزال ولكن ليس في الوقت الحالي".

ويلاقي المنتخب الجنوب أفريقي نظيره منتخب نيجيريا غداً، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور نصف النهائي ببطولة أمم أفريقيا".