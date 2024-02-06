شكرا لقرائتكم خبر عن عادل طعيمة: قرار تعيين حسام حسن تأخر كثيرا.. ونجاحاتنا كلها مع الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى عادل طعيمة نجم الأهلي السابق أن قرار تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر، قرار صائب وتأخر كثيرا وكان يجب اتخاذه منذ فترة ودائما نرى أن إنجازاتنا تحقق على يد المدرب الوطني ، باعتبار أن الوطني لديه إحساس بالبلد ويملك الخبرات ولديه كل مقومات النجاح، ولابد أن نتخلى عن تعيين مدرب أجنبي.

قال طعيمة في تصريحات تلفزيونية: "هل حسام حسن سيكون أقل من فيتوريا كلاعب أو مدرب أو كوبر وكيروش؟، وهو سبق وتولى تدريب منتخب الأردن ووصل بهم إلى ملحق كأس العالم وهو إنجاز لم يحققه النشامي من قبل، كما أنه في ثلاث سنوات مع المصري لعب في بطولة الكونفدرالية الإفريقية وحقق معهم نتائج قوية وقادهم إلى الأدوار النهائية".

تابع: "إنجازاتنا كانت مع الراحل محمود الجوهري ومن بعده حسن شحاتة ومن عام 2010 حتى الآن لم نحقق ألقاب".

شدد طعيمة: "لابد أن ندعم حسام حسن والجميع يعرفه وإبراهيم حسن من أفضل ظهيري الجنب في مصر وافريقيا وسبق وفاز بجائزة أفضل ظهير أيمن عدة مرات في التسعينات، ولابد من حصولهم على فرصة كاملة، وأتمنى التوفيق لمنتخب مصر تحت قيادته وعلينا مساندة المدرب المصري، بخلاف أنه لن يحصل على 200 ألف دولار شهريا، ولن يشترط على اتحاد الكرة بخصوص الشرط الجزائي أو مستحقاته المتأخرة، كما يفعل المدرب الأجنبي".