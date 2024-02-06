شكرا لقرائتكم خبر عن القندوسى يقود سيراميكا للفوز على الاتحاد بهدف ويتأهل لنهائى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح سيراميكا في تحقيق فوز غالى على الإتحاد السكندرى بهدف مقابل للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسكندرية في نصف نهائي كأس الرابطة ، ليتأهل لنهائى البطولة للمرة الثانية على التوالي .

أحرز هدف سيراميكا أحمد القندوسى بعد عرضية متقنة من أحمد هانى ظهير أيمن الفريق الذى أرسلها بقوة وضعها القندوسى برأسه في مرمى المهدى سليمان ، بعدها حاول لاعبو الإتحاد السكندرى الهجوم من أجل تحقيق هدف التعادل دون جدوى .

وفى منتصف الشوط الأول أشهر محمد يوسف حكم اللقاء الكارت الأحمر لأحمد هانى الذى أمسك الكرة بيده في إحدى هجمات الإتحاد المرتدة ، بعدها احرز هشام صلاح ظهير أيمن الإتحاد هدف لفريقه ألغاه حكم اللقاء بداعى لمس الكرة ليد أحد زملائه قبل دخولها المرمى

وفى الشوط الثانى هاجم الإتحاد السكندرى بضراوة من أجل تحقيق هدف التعادل وأضاع لاعبوه العديد من الفرص السهلة أمام مرمى محمد بسام حارس سيراميكا الذى زاد عن مرماه بكل بسالة حتى اطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية اللقاء بفوز سيراميكا على الإتحاد بهدف مقابل للاشئ .

تشكيل الإتحاد السكندرى :-

حراسة المرمى : المهدى سليمان

خط الدفاع : هشام صلاح – سيف تقا – محمود شبانه – الحبيب حسن

خط الوسط : ناصر ناصر – خالد الغندور – عمرو صالح – عبد الغنى محمد

خط الهجوم : أحمد عيد – رجب عمران

تشكيل سيراميكا : -

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد توني - محمد عادل - أحمد القندوسي - فيڤور اكيم - صديق ايجولا.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - سعد سمير -خالد صبحي - عبد الرحمن بودي - محمد إبراهيم - احمد القرموطي - نور علاء - أحمد بلحاج- چون ايبوكا.