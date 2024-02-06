شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الكرة: الدولة تدعم المنتخبات الوطنية بشكل كامل وفي مقدمتهم المنتخب الوطني الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس اتحاد الكرة، جمال علام، إن الدولة تدعم المنتخبات الوطنية بشكل كامل وفي مقدمتهم المنتخب الوطني الأول.

وأضاف علام في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، اليوم الثلاثاء، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة عقد عدد من الجلسات لبحث إخفاق المنتخب بالأمم الإفريقية واتخاذ القرارات المناسبة.

وأكد أن تعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب جاء بإجماع مجلس إدارة اتحاد الكرة وثقتنا بلا حدود في المدرب الوطني.

وتقدم قصواء الخلالي برنامجها على قناة سي بي سي من السبت إلى السبت، أهم الأحداث، وتحليل لأبرز القضايا، وتحاور أهم المتخصصين وأبرز القامات، في كل المجالات.