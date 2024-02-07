شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأردني: نتوقع حضور 10 آلاف مشجع للنشامى فى نهائى كأس آسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوقع مروان جمعة، نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، أن يتواجد 10 آلاف مشجع أردني في نهائي كأس آسيا بعد التأهل التاريخي لنهائي البطولة لأول مرة في تاريخ نشامي آسيا.

وأوضح جمعة في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "سعادتنا بالتأهل لنهائي آسيا لا تصدق، اللاعبون كانوا على قدر المسئولية وهناك حالة فرحة عارمة في الشارع الأردني نقدرها تماما ونسعى لتحقيق اللقب".

وأوضح نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم: "حسين عموتة مدرب كبير صنع تاريخا للنشامي، وندعوا الله أن يتوج هذا المجهود بحصد اللقب بعد التأهل على حساب كوريا الجنوبية".

وكتب منتخب الأردن تاريخيا جديدا من خلال التأهل إلى نهائي كأس أمم آسيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد تحقيق الفوز على نظيره منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الثلاثاء على استاد أحمد بن علي، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا 2023.