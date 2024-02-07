نجم الأهلي السابق: حسام حسن بمقدوره كتابة تاريخ جديد مع الكرة المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن تعيين حسام حسن كان سيكون طبيعيًا لو تم اعلانه فور إقالة روي فيتوريا، لكن اتحاد الكرة قرر وجود محمد يوسف لحين التعاقد مع مدرب أجنبي، وكان الأفضل الانتظار لحين دراسة الأمر جيدًا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية ETC: "ما هو السبب في تواجد محمد يوسف في البداية، وما هو السبب الآخر الذي تم الإعلان عن رحيله، يوسف مدرب كبير ومحترم وقاد الفريق لتحقيق بطولتي دوري الأبطال والسوبر الإفريقي، ولا يستحق أن يتم وضعه في هذا الموقف، وهي من الأمور السيئة".

وأضاف: "طرح فكرة تعيين يوسف إداريا أمر غير جيد، وليس كل شخص يبحث عن السبوبة أو مجرد التواجد، حسام حسن على المستوى التدريبي وسيرته الذاتية قريبة من مدربين آخرين، لكن التوأم يستحق الحصول على الفرصة في تدريب منتخب مصر بسبب الأسم الكبير".

وواصل: "دائما يتم ترشيحي وذكر اسمي في الترشيحات، ولكن لا يتم تعييني مطلقا في جهاز المنتخب الوطني، وتم الحديث معي عبر بعض الأشخاص ولم ارفض التواجد، ويجب أن نعلم خطط المرحلة المقبلة، من أجل محاسبة المدرب، ولابد من تحديد الأولويات خلال المرحلة المقبلة".

وأكمل: "حسام حسن لديه فرصة كبيرة، وتصفيات المونديال في المتناول، وفرصة جيدة من أجل تحقيق نتائج طيبة، والأهم إدخال عناصر شابة، وهي من مميزات حسام حسن".

وزاد: "الاجتماع مع الوزير وحسام حسن كان بسبب محمد صلاح وأمور آخرى، وحسب اخبار كثيرة فأن الأمر كان يتعلق بضرورة ابتعاد المدرب عن العصبية الزائدة.. كما أنني لا اعتقد أنه سيحدث صدام مطلقا بين المدير الفني والقائد، والأمر محسوم، وأرى أن الأمور ستكون جيدة ولن يحدث أي مشكلات، وصلاح ليس صدامي".

وتابع: "حسين الشحات أخطأ في أزمة محمد الشيبي، لكن لا يجب خروج العقوبة بعيدًا عن اتحاد الكرة منظم البطولات".

وأتم: "موضوع أمير توفيق عادي جدًا أن يتولى منصب أفضل، ومروان النايب اعرفه جيدًا، وهو قادر على النجاح في ملف التعاقدات".