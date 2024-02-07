عضو الجبلاية : رأينا إجماع شعبي على تعيين حسام حسن مديراً فنياً للمنتخب

ياسر رشاد - القاهرة - علق إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ،على قرا تعيين حسام حسن مديراً فنياً للمنتخب الوطني الأول خلفا للبرتغال روي فيتوريا .

وقال الكومي في تصريحات لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي عبر القناة الأولى للتلفزيون المصري:

حسام حسن لاعب ومدرب كبير وصاحب مسيرة عظيمة في تاريخ الكرة المصرية وهناك ترحيب كبير جدا واجماع شعبي بعد توليه مسؤولية تدريب المنتخب الوطني الأول

بعد خروج منتخب مصر المبكر في بطولة كأس أمم افريقي والظهور بأداء باهت خلال المباريات كان هناك اتفاق بين مجلس ادارة اتحاد الكرة لتوجيه الشكر للمدرب البرتغالي روي فيتوريا بعد عودة البعثة الى القاهرة

وكان هناك نقاشات بين مدرب وطني ام اجنبي ، والأولوية للمدرب الوطني كانت للكابتن حسام حسن ثم كابتن على ماهر .. لكن في البداية كان هناك اتجاه للتعاقد مع مدرب اجنبي لقيادة المنتخب حتى لا نحمل المدرب الوطني مسؤولية وضغوط صعبة بعد تجربتي ايهاب جلال ومن قبله حسام البدري

ولذلك قررنا تعيين محمد يوسف مدرب عام جديد مع المدرب الاجنبي والابرز كان الفرنسي هيرفي رينارد وكان مرحب بالتواجد مع المنتخب لكنه قال انه متعاقد مع الاتحاد الفرنسي بعقد كمدرب لمنتخب الكرة النسائية ولا يمكن ان يتركهم الا بعد انتهاء دورة الالعاب الاوليمبية المقبلة في باريس هذا الصيف وطلب ان يقود المنتخب مساعديه الفرنسين حتى انتهاء الدورة لكن الامر كان صعبا لأن منتخب مصر عندها مواجهتين صعبتين في تصفيات مونديال ٢٠٢٦ في الفترة المقبلة امام منتخبي بوركينا وغينيا بيساو

وبعد هذه الانباء كل مجلس ادارة اتحاد الكرة قرر اعطاء الفرصة الكاملة للمدرب الوطني وهناك اجماع من معظم الشعب المصري والتفاف من المدرجات متوقع مع التوأم حسام وابراهيم حسن وتكرار تجربة الراحل محمود الجوهري والعظيم كابتن حسن شحاته

واجتمع النهاردة جمال علام وخالدالدرندلي مع كابتن حسام للاتفاق رسميا على تدريب المنتخب الاول مع اعطائه في كافة الصلاحيات لاختيار اعضاء الجهاز الفني

محمد يوسف مدرب محترم وخلوق وحقق نجاحات مع الاهلي ويوسف اعتذر عن التواجد في جهاز حسام حسن لانه لو فيه مدرب اجنبي كبير هيكون موجود مدرب عام .. ولكن اتحاد الكرة يدرس الاستفادة من خبرات محمد يوسف في منصب اخر وكل الخيارات مطروحة سواء تولي تدريب منتخب ٢٠٠٨ بدل من احمد الكأس او اي منصب اخر في اتحاد الكرة مثلما اتعاقدنا مع الكابتن علاء نبيل مديرا فنيا لاتحاد الكرة

احمد الكأس حتى الان ليس مدرب مساعد في جهاز حسام حسن لكن تم الاستقرار فعليا مع طارق سليمان كمدرب عام وسعفان الصغير كمدرب حراس مرمى لكن لم يتم حتى الآن في الاستقرار على باقي العناصر

مجلس ادارة اتحاد الكرة في ضهر التوأم، ولم يتم التطرق لتحديد مدة العقد مع الكابتن حسام لكن جاري الاتفاق على باقي التفاصيل وتقديم الجهاز الجديد في مؤتمر صحفي.. ولم نتطرق للحديث مع حسام حسن عن الدورة الودية في الامارات لكن ستكون فرصة جيدة له وللمنتخب

كابتن حازم إمام تعرض لهجوم ضاري بسبب التعاقد مع روي فيتوريا لكن اختياره تم بناء على سيرة ذاتية مميزة ، وهناك تضامن كبير من كل اعضاء مجلس ادارة اتحاد الكرة مع حازم لكن اختياره لا يتحمل مسؤوليته وحده

حازم امام رحب جدا بتواجد التوأم مع المنتخب وقال انهم رموز كبيرة للكرة المصرية .. والعلاقة جيدة ما بينهم والجميع سيعمل معا لصالح الكرة المصرية

المفاوضات مستمرة وهناك انفراجة بين جمال علام وخالد الدرندلي مع فيتوريا وفيه مرونة ما بين الطرفين من اجل منحه مستحقاته المالية وقيمة الشرط الجزائي في عقده

ونسعى كمجلس اتحاد الكرة لتطوير مسابقات قطاعات الناشئين من اجل مد المنتخبات الوطنية بلاعبين مميزين.