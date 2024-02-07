حسين لبيب: نتمنى أن يساعدنا الأهلي في غرامة كهربا.. وحسام حسن من أفضل المدربين في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن عدة نقاط تشمل تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر، وأهداف مجلس الزمالك، بالإضافة إلى غرامة محمود كهربا لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق وإصابة مدافع الأبيض محمود حمدي "الونش".

وقال لبيب عبر قناة أون: "اختيار حسام حسن كمدير فني لمنتخب مصر من أحلى الاختيارات التي حدثت، وإن شاء الله الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني يستطيع عمل ما لم يستطع عمله المدربين الأجانب، وأرى أن الاختيار من الناحية الرياضية والكروية جيد جداً، وحسام حسن من أفضل المدربين الموجودين في مصر حالياً".

وأضاف: "كان لدينا أهداف من أول يوم قررنا فيه الترشح كقائمة موحدة، واستطعنا تغيير الصورة الذهنية لنادي الزمالك، كما أننا أصبحنا نعمل كمؤسسة كاملة ولسنا نعمل بفردية، واستطعنا رفع الحجز عن أرصدة النادي في البنوك".

وأوضح: "ورفعنا القيد عن نادي الزمالك أيضاً وأنهينا جميع القضايا، واستطعنا تجديد عقد فتوح وأبرمنا التعاقدات وفقاً لما يحتاجه قوام الفريق، وتعاقدنا مع مجموعة من اللاعبين الرائعين الذين يمتازوا بالخبرة وصغر السن".

وواصل: "غرامة كهربا؟ نحن الآن نتحدث مع النادي الأهلي ونحن على علاقة جيدة معهم، والغرامة موقعة على اللاعب وليس النادي، ونريد الحصول على أموال الغرامة، واستطعنا إظهار أننا نستطيع القيام بالنادي دون أموال غرامة كهربا، ونتمنى أن يقوم النادي الأهلي بمساعدتنا للحصول على أموال غرامة كهربا".

واختتم لبيب: "في رأيي الونش هو أفضل مدافع في مصر وأفريقيا، وقدر الله ما شاء فعل، والونش لديه إرادة حديدية للعودة مرة أخرى، وبدأنا الحديث مع الطبيب في ألمانيا، وإن شاء الله سيسافر إلى هناك غدا أو بعد غد، والفريق يمتلئ باللاعبين الجيدين الذين يستطيعون تعويض غياب الونش".