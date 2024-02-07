شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواجه غزل المحلة وديا اليوم استعدادا لمواجهة سيراميكا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الإسماعيلي بقيادة ايهاب جلال اليوم الأربعاء مباراة ودية مع نظيره غزل المحلة وذلك ضمن برنامج الاستعداد للقاء سيراميكا منتصف فبراير الجاري بمسابقة الدوري المحلي.

ومن المقرر أن تقام ودية غزل المحلة على ملعب أحد الفنادق بالمحافظة بينما يحتضن ستاد الإسماعيلية ودية الداخلية المقرر لها غدا الخميس

ويتطلع جهاز الدراويش لتحقيق الانسجام والتناغم بين كافة عناصر لاسيما الوجوه الجديدة التي تم ابرام التعاقد معها في الميركاتو الشتوي الجاري.

يذكر أن إدارة الإسماعيلي قد نجحت في حل أزمة إيقاف القيد وانتداب مجموعة من العناصر الجديدة بغرض تصحيح المسار وإسعاد الجماهير.

ونجح مجلس الإسماعيلي في إنهاء أزمة القيد رسمياً بعد سداد جميع الغرامات المطلوبة وتسوية كافة المنازعات وتمكن مجلس إدارة النادي من حل أزمة إيقاف القيد، بعد مفاوضات شاقة كلفت النادي مبالغ طائلة، حيث تم تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف، سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أى مطالبات أخرى، بالإضافة إلى أتعاب المحامين الأجانب.

وسدد الإسماعيلي مستحقات كل من التونسي نور الزمان الزموري، والإسباني خوان كارلوس جاريدو، والناميبي بينسون شيلونجو، بالإصافة إلى سداد مستحقات نادي كورهوجو الإيفواري الخاصة باللاعب عبد القادر كوليبالي، ومستحقات نادي ديبورتيفو كوينكا الإكوادوري.