شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر لاعب المصارعة يطير إلى الصين للحاق بمعسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر اليوم، جمال عبد الناصر لاعب منتخب مصر للمصارعة الحرة الى الصين للحاق بعثة المنتخب المشارك في معسكر مغلق بالصين ، وذلك بعد أن أنهى إجراءات التأشيرة الخاصة بالسفر.

ودخل منتخب المصارعة الحرة في معسكر بالصين ، لمدة شهر، على أن يستمر المعسكر طوال شهر فبراير وحتى بداية مارس القادم.

وتتكون بعثة المصارعة فى معسكر الصين كل من محمود مصطفي مديرا فنيا وقائم بأعمال رئيس البعثة، ومعه اللاعبون، عبد الرحمن محمد، جمال عبدالناصر، عمر أمين، شهاب امام،عمرو رضا، أحمد خالد، مصطفي جبر، ضياء جودة.

كان محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة، غادر إلى أوزبكستان، للحاق بمعسكر المنتخب رفقة مدربه محمد إبراهيم ، و الذى يقام بأوزبكستان للمصارعة الرومانية ويستمر حتى 17 فبراير الجارى.

ويضم المعسكر من اللاعبين كلا من مؤمن حسين، هيثم فهمى ، مصطفي حسين ، محمود خالد ، محمد مصطفي ، محمد جبر ، عبد اللطيف منيع، ليلحق بهم كيشو اليوم.

ويتكون الجهاز المرافق لهم في المعسكر ياسر صقر مدرب ، كمال عبده مدير فنيا ، إبراهيم نصر مدرب.