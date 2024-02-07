شكرا لقرائتكم خبر عن حسم مصير ملعب نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة ولجنة المسابقات، خلال الأسبوع المقبل مصير ملعب نهائي بطولة كأس مصر لنسخة 2022-2023، والذي سيجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وسيقام نهائي كأس مصر سيقام يوم 13 مارس المقبل، وسيكون ذلك خلال شهر رمضان.

وعلم الخليج 365 أن إقامة نهائي الكأس بين الأهلي والزمالك حتى الآن سيقام في مصر رغم وجود اتجاه سابق بتنظيمه في أحد الدول العربية.

وكان النادي الأهلي قد تأهل لهذا الدور، عقب انتصاره على حساب إنبي في نصف النهائي، بثلاثية نظيفة سجلها كلا من: علي معلول، أنتوني موديست وإمام عاشور.

وفي المقابل، عبر غريمه التقليدي نادي الزمالك عقبة منافسه بيراميدز في نصف النهائي الآخر، بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعدما حسم التعادل الإيجابي أحداث اللقاء بثلاث أهداف لكلا منهما، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي.