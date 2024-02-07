أبرز تصريحات مدرب كوت ديفوار قبل مباراة الكونغو الديموقراطية بنصف النهائي الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل منتخب كوت ديفوار أمام نظيره الكونغو الديموقراطية، مساء اليوم، في المباراة التى تجمع بين المنتتخبين بالدور نصف النهائي لبطولة أمم افريقيا.

وتعقد جماهير المنتخب الافواري آمالًا كبيرة على أصحاب الارض لحصد لقب البطولة مستغلين استضافة فعاليات العرس الافريقي 2023.

ونجح منتخب كوت ديفوار فى تخطى عقبة نظيره السنغالي بدور الـ16 بركلات الترجيح، فيما عبر إلى نصف النهائي على حساب نظيره المالي في اللحظات الأخيرة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

تحدث إيمرس فاي القائم بأعمال المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار،عن مواجهة الكونغو الديمقراطية في نصف نهائي أمم أفريقيا المقرر لها غدا الأربعاء.

وقال فاي خلال مؤتمر صحفي: المواجهة ستكون في منتهي الصعوبة، صحيح تحسن الأداء بعد أن كنا على وشك الخروج من البطولة، ولكن اللاعبين والجهاز الفني والجميع قاموا بدور كبير حتي نصل لهذا الدور، من يقول إن المباراة سهلة لا يعرف كرة القدم، لكننا نسعي للتأهل لنهائي وحصد اللقب.

كان منتخب كوت ديفوار على أعتاب توديع البطولة الأفريقية المقامة على أرضه من دور المجموعات، لكنه تأهل بصعوبة ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.

وفي دور ال16 أقصى منتخب كوت ديفوار، حامل اللقب منتخب السنغال بركلات الترجيح، عبر إلى نصف النهائي على حساب مالي بفوز قاتل “2-1” في اللحظات الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.