أمم أفريقيا.. موعد مباراة كوت ديفوار والكونغو الديموقراطية والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب الحسن واتارا، المواجهة المرتقبة التى تجمع بين منتخب الكونغو الديمقراطية ونظيره منتخب كوت ديفوار، صاحب الأرض، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

موعد مباراة الكونغو وكوت ديفوار والقناة الناقلة

وتنطلق أحداث المواجهة المصيرية بين الكونغو وكوت ديفوار، في تمام الساعة العاشرة مساء، على ملعب الحسن واتارا.

تذاع المباراة عبر قناة “” bein sports MAX 1، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في أفريقيا والشرق الأوسط.

مشوار الكونغو وكوت ديفوار في بطولة كأس أمم أفريقيا

حجز منتخب الكونغو الديمقراطية بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، بعدما حقق أول فوز له في النسخة الحالية من المنافسة على حساب نظيره الغيني، بنتيجة 3-1، ليتأهل «الفهود» للمرة الخامسة في تاريخه إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

فيما تأهل منتخب كوت ديفوار إلى مباراة نصف النهائي، عقب التغلب على نظيره مالي، بهدفين لهدف، في الدقائق الأخيرة من الأشواط الإضافية؛ حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، فيما سجلوا هدف الفوز في الدقيقة 122 من الشوط الإضافي الثاني.