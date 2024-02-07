أمم آسيا.. موعد مباراة قطر وإيران في نصف النهائي والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم، مع صدام كروي مرتقب، يجمع بين منتخب قطر ونظيره منتخب إيران، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس اَسيا قطر 2024.

ونجح المنتخب الأردني في الصعودي للمباراة النهائية من كأس اَسيا، بعدما حقق الفوز على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين نظيفين، في المباراة التي انطلقت في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء.

ويواجه منتخب النشامى الفائز من مباراة قطر أمام إيران، في المباراة التي يتوقعها عدد من الجماهير أن تتسم بالقوة والإثارة والندية.

موعد مباراة قطر وإيران

تنطلق مواجهة المنتخب القطري أمام نظيره الإيراني في الخامسة من مساء الغد الأربعاء، في المباراة التي يستضيفها ستاد الثمامة.

القنوات الناقلة لمواجهة قطر وإيران

تُنقل مواجهة قطر أمام إيران عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، وأيضًا قناة “الكأس” القطرية، بجانب عدد القنوات الإيرانية والعالمية.

وكان منتخب قطر قد إطاح بمنتخب أوزبكستان في نصف نهائي بطولة كأس امم آسيا لكرة القدم بالفوز علية بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الاصلي والاضافي من المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكل منتخب في مباراة شهدت تالق حارس مرمي قطر.