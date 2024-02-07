"مشكلتي أنني زملكاوي".. أيمن عبدالعزيز يوجه رسالة نارية بعد رحيله من المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - علق أيمن عبدالعزيز على الانتقادات التي وجهت له خلال توليه منصب المدرب المساعد في المنتخب الوطني مع المدرب السابق روي فيتوريا، وعدم وجود دور واضح له.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، وجه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا، وجهازه المعاون، وقرر تعيين حسام حسن مدير فنيا للمنتخب

قال أيمن عبدالعزيز في لقاء تلفزيوني عبر قناة "إم بي سي مصر": "الأزمة الحقيقية ليست ما هو دوري في جهاز المنتخب، ولكن الأزمة أني زملكاوي".

أضاف: "أي زملكاوي يكون موجود في جهاز المنتخب تبقى مشكلة، يعني تواجد حازم إمام في المنتخب مشكلة عشان هو زملكاوي ومن قبله طارق مصطفى".

أضاف: "فيه أهلاوية كتير بتبقى موجودة عمرك شفت حد قال اشمعنى ده موجود؟ جه محمد شوقي محدش أتكلم".

أكمل: "فيه ناس كانت موجود في المنتخب بتطلع تقول هو أيمن عبدالعزيز دوره أيه في الجهاز؟ وأنا بسألهم ومنهم محمد شوقي أنتوا بتعملوا أيه دلوقتي وفين العروض اللي بتجيلكم؟".

أتم: "كان بيجيلي عروض من فرق الدرجة الثانية وأنا موجود مع المنتخب، لكني كنت برفض لأن الواحد بيتعب ويشتغل عشان يوصل للمكان ده ويتواجد في المنتخب".

"غير منطقي" .. ميدو يوجه رسالة لمنتقدي صفقة عبد الله السعيد

"أفكر في الاعتزال".. أبو جبل يكشف لسيف زاهر ما فعله مع الشناوي.. وحقيقة توقيعه للأهلي