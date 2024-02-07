شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسابق الزمالك لإنهاء أزمة مستحقات باتشيكو وساسي وبوطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثف مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب اتصالاتهم مع الثنائى خالد بوطيب وفرجانى ساسى لاعبا الفريق السابقين، وجايمى باتشيكو المدير الفني السابق للفريق، للتفاوض على حل القضايا المعلقة أمام الزمالك في فيفا، تجنبا لإيقاف القيد خلال الميركاتو الصيفى القادم.

ومازال أمام الزمالك قضايا مُعلقة في فيفا، الأولى ضد خالد بوطيب ويسعى الزمالك للتواصل معه وديا لحل الأمر، حيث كانت المحكمة الرياضية، أقرت الغرامة المستحقة للمغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق والبالغة مليون و900 ألف يورو، بعدما حصل اللاعب، فى وقت سابق، على حكم من المحكمة الرياضية بإلزام الزمالك بسداد 3 ملايين يورو، و تقدم الزمالك باستئناف للمحكمة على الغرامة، و لم يتم الحكم في القضية .

والقضية الثانية مع جيمى باتشيكو المدير الفنى السابق للفريق ، حيث تم تحديد جلسة يوم 30 أبريل المقبل ، والذى سبق وحصل على حكم بأحقيته في مليون دولار، بعد فسخ تعاقده من طرف واحد خلال الفترة التي تولى تدريب الزمالك، و تحدد يوم 30 ابريل للحكم النهالئى في القضية.

وأخر قضية معلقة أمام الزمالك تخص فرجاني ساسي والتي كان قد خسرها من قبل في محكمة التحكيم الرياضية ولكنه قدّم شكوى جديدة ، بخصوص مستحقات تم خصمها منه بعد إيقافه فى مباراة المصري ست مباريات، بالإضافة إلى خصم ضريبة القيمة المضاف، وقدم النادى استئنافا بالمحكمة الرياضية التى أصدرت حكمها بإلغاء قرار الفيفا، وقدم فرجاني شكوي بنفس الطلبات مرة أخرى للفيفا، والفيفا حكمت له بنفس المستحقات، فتقدم الزمالك الاستئناف ، و من المنتظر الحكم في القضية، ومن المقرر أن يستند الزمالك على حكم المحكمة الرياضية التي ألغت قرار الفيفا من قبل".