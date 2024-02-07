كان كوت ديفوار 2023.. موعد مباراة نيجيريا وجنوب افريقيا بنصف النهائي

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل منتخب نيجيريا أمام نظيره جنوب أفريقيا مساء اليوم، بالدور نصف النهائي الذى يجمع المنتخبين ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

موعد مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا والقناة الناقلة

وتقام مباراة نيجيريا ضد جنوب أفريقيا، بنصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية في تمام الساعة 7 مساء عبر قناة beIN Sports HD 3 Max

وحجز منتخب جنوب أفريقيا بطاقة التأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا بعدما تخطي نظيره الرأس الأخضر بركلات الترجيح في ربع نهائي البطولة، فيما تأهل نيجيريا علي حساب أنجولا بهدف نظيف.

ويلعب الفائز من مباراة منتخب نيجيريا ضد جنوب أفريقيا مع الفائز من المواجهة الأخرى بين كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية علي نهائي أمم أفريقيا 2023.