وزير الرياضة يبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك مع الجامعة البريطانية في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - في إطار برتوكول التعاون الموُقع بين الجانبين..

التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد لطفي إبراهيم، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، لبحث سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك، في إطار وتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والجامعة البريطانية، لتعزيز مجالات التعاون في القطاع الشبابي والرياضي، بحضور لفيف من قيادات الوزارة والجامعة، ومسئول جامعة مانشستر متروبوليتان.



تناول اللقاء، لبحث سبل تعزيز مجالات التعاون في مجال التدريب الرياضي، وإعداد دورات تدريبية لمدة عام"Elite National Coach"، وذلك لمدربي المنتخبات الوطنية والمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في مختلف الألعاب الفردية والجماعية من خلال الجامعة البريطانية وبالشراكة مع جامعة مانشستر متروبوليتان وخاصة أن لها اتفاقيات متعددة مع أندية وجهات مختلفة مؤثرة وتمتلك خبرات علمية وأنها تتواجد في مدينة مانشستر وتتعامل مع أندية عالمية.



أكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة لديها رؤية ونهج علمي، من خلال لجنة علمية بهدف إعداد المعايير والضوابط الخاصة بدعم برامج وأنشطة الهيئات الرياضية ومستهدفاتها السنوية، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة المصرية في قطاع الرياضة، ونستهدف العمل على دورات تدريبية لمدربي المنتخبات الوطنية والمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.



وصرح الوزير أن البرنامج التدريبي المستهدف لمدربي المنتخبات الوطنية، أنه سيكون مع الجامعة البريطانية في مصر بالشراكة مع جامعة مانشستر متروبوليتان، وهو أول برنامح تدريبي في كرة القدم لتطوير وبناء قدرات مدربي المنتخبات الوطنية، من خلال انتقاء المدربين الواعدين من اللجنة العلمية والفتية بالوزارة مع الإتحاد المصري لكرة القدم والخبراء والمعنيين، بدءً من مدرب المنتخب الأول مرورًا بالاوليمبي والشباب وكافة المراحل العمرية، مع الاستعانة بهذا البرنامج في المشروعات القومية بالوزارة.



ونوه وزير الشباب والرياضة، إلي ضرورة بحث توسيع أطر التعاون مع الجامعات في كافة دول العالم في مختلف مجالات العلوم والمعرفة، للاستفادة منها في تأهيل الشباب المصري، في إطار إستراتيجية بناء الإنسان، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلي خطط تدريب مدربي المنتخبات الوطنية.



وأشاد الدكتور أشرف صبحي، بالتعاون المثمر بين الجامعة البريطانية في مصر ووزارة الشباب والرياضة والتعاون المقرر مع جامعة مانشستر متروبوليتان، مشيرًا إلى أن الجامعة تقوم بدور كبير في المساهمة في التنمية المجتمعية، والمساهمة في تسريع وتيرة الأعمال للوصول لمستهدفات الوزارة من تطبيق المشروعات والبرامج في أقل زمن ممكن.



ومن جانبه، توجه الدكتور محمد لطفي إبراهيم، رئيس الجامعة البريطانية بمصر، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على مجهوداته الكبيرة في العمل على تنمية الشباب والنشء وأيضًا تطوير المجال الرياضي في مصر بصورة كبيرة، وكذلك دعمه اللامحدود للجامعة والتنسيق التام بين الجامعة والوزارة في العديد من الأمور التي تختص بالشباب المصري، والقطاع الرياضي.



