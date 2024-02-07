قناة مجانية تنقل مبارتي نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.. تفاصيل

تنطلق اليوم مباريات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا التي تحتضنها كوت ديفوار، حيث سيواجه منتخب نيجيريا نظيره جنوب إفريقيا في تمام السابعة مساءً، على أن تلعب كوت ديفوار ضد الكونغو الديمقراطية في تمام العاشرة مساءً.

ومن المقرر أن تنقل قناة الجزائرية الأرضية مباريات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا اليوم، وذلك حسبما أعلنت القناة في الـ13 من يناير الماضي، كما أنها ستنقل مباريات المركزين الثالث والرابع، ومباراة النهائي المقرر لها الأحد المقبل.

تردد القناة الجزائرية

القمر: نايل سات

التردد: 11680

الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4

الاستقطاب: أفقي

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وكان منتخب جنوب إفريقيا قد تأهل لنصف النهائي بعد الفوز على كاب فيردي في ربع النهائي بركلات الجزاء الترجيحية، فيما تأهلت نيجيريا بالفوز على أنجولا بهدف دون رد، وتأهلت كوت ديفوار بالفوز على مالي بهدفين لهدف في ما تأهلت الكونغو الديمقراطية بالفوز على غينيا بنتيجة 3-1.