"صوتهم كان عالي".. مدرب المنتخب السابق يكشف ما حدث بين كهربا وأبو جبل في كوت ديفوار

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أيمن عبدالعزيز مدرب المنتخب السابق، تفاصيل الأزمة التي نشبت بين الثنائي محمود كهربا ومحمد أبو جبل، خلال مشاركتهم مع الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بكوت ديفوار.

قال أيمن عبدالعزيز في لقاء تلفزيوني عبر قناة "إم بي سي مصر": "محصلش حاجة كبيرة زي ما تم تداوله، الموقف كان في الملعب عادي ولم يتجاوز ذلك".

أضاف: "ما حدث كان مجرد تلاحم في أحد الكرات خلال المران وارتفع صوت الثنائي، وده بيحصل عادي في الملعب بين اللاعبين في كل مكان".

أكمل: "الثنائي خرجا من الملعب ودخلا غرفهم وتم التصالح بينهم بعد ذلك دون أزمة، ولم يتدخل روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب".

جدير بالذكر أن منتخب مصر ودع بطولة الأمم الأفريقية من الدور ثمن النهائي بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات التركيز، وتمت إقالة البرتغالي روي فيتوريا.

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