"اللاعيبة هتطلع نار من بوقها".. ميدو يعلق على تولي حسام حسن تدريب المنتخب وما ينتظر صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - علق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، على تولي حسام حسن تدريب المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة بدلا من البرتغالي روي فيتوريا.

قال ميدو خلال برنامجه عبر قناة "المحور": "أنا عن نفسي سعيد جدا أن حسام حسن مديرا فنياً لمنتخب مصر، حد هيرد عليا ويقولي ليه يعني هو عمل إيه في مسيرته؟".

أضاف: "أنا بقول إني أتشرفت باللعب مع حسام حسن وتدربت تحت أيده وعارفه كويس، مع حسام حسن هتضمن أن اللعيبة اللي نازله في أي مباراة هتطلع نار من بوقها من أول ثانية لآخر ثانية وهيموتوا نفسهم".

أكمل: "رأيي الشخصي أن حسام حسن هيرجع لمنتخب مصر هيبته اللي فقدناها بقالنا سنين".

أوضح: "طيب في ناس متخوفة من صدام حسام حسن مع محمد صلاح، لكن أنا بقولكم العكس، حسام حسن هو المدرب الوحيد اللي هيقدر يطلع أفضل ما عند صلاح مع المنتخب وهيعرف يطلع منه أفضل حاجة ولازم هو كمان يقاتل مع المنتخب مقارنة باللي فات".

وأتم تصريحاته: "حسام حسن بيمثل قبلة الحياة لمحمد صلاح مع منتخب مصر، ويكون حاجة تانيه معاه".

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