شكرا لقرائتكم خبر عن بازوكا: الإسماعيلي قام بتعيين جابر رئيسا للناشئين رغم وجودى بنفس المنصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى سيد عبد الرازق "بازوكا" رئيس قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي، حزنه الشديد من السياسة التي ينتهجها معه، مجلس إدارة الدراويش برئاسة نصر أبو الحسن، منذ توليهم زمام الأمور بالنادي الإسماعيلي، وعدم الاستعانة به في جميع القرارات التي تخص النادي وقطاعاته المختلفة.

وقال بازوكا خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "مسؤولو الإسماعيلي لم يستعينوا بخبراتي خلال الفترة الأخيرة، أنا حاليا مريض وأرقد في أحد المستشفيات ولا أعلم أي شيء عن النادي".

وأضاف رئيس قطاع الناشئين بالدراويش: "مسؤولو الإسماعيلي أثناء مرضي ووجودي في المستشفى، قاموا بتعيين محمود جابر رئيسا لقطاع الناشئين، ليتقلد نفس المنصب الذي أشغله حاليا، وأصبح للدراويش في الوقت الحالي 2 رؤساء لقطاع الناشئين".