شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب التايكوندو بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب التايكوندو في منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس، والتي تقام في الفترة من 5 إلى 12 فبراير الجارى، بالسنغال.

تضم قائمة المنتخب المشارك في التصفيات كلا من آية شحاتة، جنى خطاب، أحمد وائل وسيف عيسى الذى يشارك في التدريبات فقط بعد أن تأهل رسميا للاولمبياد.

كما يشارك في التصفيات منتخب الباراتايكوندو بعدد 4 لاعبين وهم وليد عبد النبى، و عبد الرحمن فرج، عبد الرحمن إسماعيل ، بالإضافة إلى مريم حافظ.

وشارك منتخبا التايكوندو والبارتايكوندو ببطولة الجائزة الكبرى والتي أقيمت مدينة مانشستر الإنجليزية، وحققت سلمى علي لاعبة منتخب مصر للباراتايكوندو الميدالية الفضية، بمنافسات وزن 52 كجم، كما حصد سيف عيسى لاعب منتخب مصر للتايكوندو الميدالية الفضية بمنافسات وزن تحت 80 كجم، وذلك رغم معاناته من الإصابة.