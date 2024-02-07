شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى يحدد موعد انتظام كوكا فى تدريبات الأهلى الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي لاختبار طبي من قبل الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأحمر، لتحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية لفريقه.

ويعاني كوكا من الإصابة بإلتواء في الكاحل تعرض له خلال تواجده في معسكر منتخب مصر قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في أمم إفريقيا، وتم استبعاده من القائمة بسبب تلك الإصابة.

ويقيم رئيس الجهاز الطبي للأهلي حالة كوكا الصحية لتحديد الخطوة المقبلة في برنامجه التأهيلي، قبل أن يحدد المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي وموعد انتظامه في التدريبات الجماعية لفريقه.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأربعاء.

واستثنى مارسيل كولر المدير الفني، عناصر الفريق الدوليين من الراحة اليوم ليستكملوا البرنامج التدريبي المخصص لهم عقب انتهاء الراحة الخاصة بهم.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح أمس الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.