شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسابق الزمن لإنهاء إجراءات سفر الونش إلى ألمانيا بعد إصابة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب إجراءات سفر محمود حمدى الونش لاعب الفريق، إلى ألمانيا للخضوع الى عملية جراحية في الرباط الصليبى بعد تأكد إصابته خلال الساعات الماضية.

وتعرض الونش لاعب الزمالك إلى الإصابة في الركبة خلال تدريبات الفريق، السبت الماضى، و بعد الخضوع لكشف الطبي و الفحوصات و الاشعات تأكد إصابته بقطع جزئى في الرباط الصليبى للركبة.

ومن المقرر سفر اللاعب إلى المانيا خلال اليومين القادمين، حيث تم التواصل مع الطبيب المعالج للونش، لتحديد موعد سفر اللاعب ، وكذلك موعد الخضوع للجراحة .

ويواصل فريق الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.