خلال معسكر المنتخب.. الكشف عن تفاصيل «خناقة» كهربا وأبو جبل

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف أيمن عبدالعزيز، مدرب منتخب مصر السابق، عن تفاصيل خناقة محمود كهربا ومحمد أبوجبل، في معسكر المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وقال عبدالعزيز، في تصريحات لفضائية "إم بي سي مصر" مساء الثلاثاء،: "خناقة أبوجبل وكهربا، كانت في الملعب عادي زي أي اتنين بيشدوا مع بعض في الملعب".

وأضاف مدرب منتخب مصر السابق: "وارد أي اتنين يتخانقوا مع بعض حتى لو في التمرين"، متابعا: "الموضوع كله بين كهربا وأبوجبل كان (زعيق)، بسبب التدخل في أحد الكرات".

وأكمل أيمن عبدالعزيز: "بعد انتهاء التمرين كهربا وابوجيل، اعتذروا لبعض في أوضة اللبس والموضوع انتهى".