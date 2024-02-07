نجم جنوب أفريقيا السابق : بيرسي تاو من أبرز المواهب في القارة السمراء

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث أوين دا جاما مدرب جنوب إفريقيا السابق ، عن أداء مواطنه بيرسي تاو مع منتخب الأولاد خلال بطولة أمم أفريقيا الجارية فعاليتها الان ، كذلك مستوى المنتخب في البطولة.

وقال دا جاما خلال تصريحات إعلامية الساعات الأخيرة

كانت مباراة صعبة لنا أمام الرأس الأخضر ، ومنتخب جنوب إفريقيا تعلم جيدا من المباريات الأولى التي خضناها خاصة أن المنتخب لم يكن جيدا في دور المجموعات، ولكن كنا حذرين جدا أمام المغرب وهذا ساهم في فوزنا.

بيرسي تاو واحد من أكبر المواهب في جنوب إفريقيا، هو سفير رائع للكرة الجنوب إفريقية في القارة وأثبت جودته مع ناد كبير مثل النادي الأهلي الذي ساعده ليكون لاعبا أكبر.

بيرسي تاو منذ تواجده مع صن داونز وأثبت أنه لاعب مميز ولديه الموهبة وبالتالي أصبح مميزا أكثر في الأهلي.