أيمن عبد العزيز يكشف تفاصيل أزمة أبو جبل مع كهربا والشناوي في منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أيمن عبدالعزيز مدرب مساعد منتخب مصر السابق، حقيقة الخلاف بين محمد أبو جبل ومحمود كهربا خلال بعثة الفراعنة في كوت ديفوار للمشاركة فب كأس أمم أفريقيا.

قال أيمن عبد العزيز في تصريحات تليفزيونية: "عندما كنت لاعبًا مررت بالعديد من الظروف الصعبة، وإمام والشحات وطارق حامد لاعبين متميزين ولديهم خبرات كبيرة ولا أحد يختلف عليهم والتواجد على مقاعد البدلاء في بعض الفترات ليس عيبًا، أحترم قدرات الثلاثي، وحاولت احتواء أزمتهم في معسكر منتخب مصر".

وأضاف: "حدثت مشاجرة ملعب بين الثنائي محمد أبو جبل وكهربا، وهو أمر طبيعي في التدريبات بين اللاعبين، ولم يحدث أي شئ على الإطلاق كان مجرد تدخل طفيف، ولم يحدث أي احتكاك بعد ذلك، ، وبعد انتهاء التدريبات تصالحا واعتذرا لبعضهما تواجدوا معًا في غرفة خلع الملابس والأمر انتهى".

وأكمل: "سمعت عن مفاوضات بين الأهلي وأبو جبل عقب مباراة الكونغو الديمقراطية بدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، واللاعب وافق بشكل شفهي، وأبو جبل قدم مباراة متميز أمام الكونغو".

وأوضح: "لا أعلم سبب تراجع الأهلي عن ضم أبو جبل، وتربطه علاقة جيدة بـ محمد الشناوي، والمنافسة بينهم طبيعية، ولا أعتقد تدخل الشناوي في عدم اتمام صفقة انتقال أبو جبل للأهلي".

واختتم: "مصطفى محمد كان مهاجم المنتخب الأول، ولم يكن هناك ترتيب للمهاجم الثاني والثالث، والكرة لا يوجد بها خطط، مهند لاشين رفض تسديد ركلة الجزاء أمام الكونغو، وأبو جبل تحمل المسؤولية وتقدم لتنفيذها".

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