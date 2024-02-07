بمشاركة 600 لاعبا.. ختام منافسات بطولة الجمهورية للجيت كون دو بالشرقية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري للجيت كوني دو برئاسة المحاسب عادل حسن، عن ختام ناجح لفعاليات بطولة الجمهورية التي أقيمت في الصالة المغطاة بمحافظة الشرقية بمشاركة 600 لاعب ولاعبة.

وقال عادل حسن، رئيس الاتحاد المصري للجيت كوني دو، إن بطولة الجمهورية التي تمت إقامتها للمراحل السنية 16 و18 و20 والعموم وشهدت مستويات فنية عالية بين اللاعبين واللاعبات المشاركات في المنافسات مما ينبئ عن وجود العديد من العناصر الفنية المؤهلة للانضمام إلى عناصر المنتخب.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للجيت كوني دو أنه تقرر المشاركة في البطولة العربية وبطولة العالم المقبلتين الأمر الذي يستلزم الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين واللاعبات وفي أعلى مستوى جهوزية فنية من اجل ضم أفضل العناصر للمنتخب.

وقام بالإشراف على بطولة الجمهورية المحاسب عادل حسن رئيس الاتحاد المصري للجيت كوني دو واللواء هاني أحمد فوزي نائب رئيس الاتحاد وإيمان عبد الواحد عضو مجلس الإدارة مع إطلاع باقي أعضاء مجلس الإدارة اللواء أحمد خليفة والدكتور أشرف عبد العزيز والعقيد تامر حسين على كافة مستجدات البطولة والمستوى الفني الذي شهدته البطولة.