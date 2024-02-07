"كولر حسمها".. الخليج 365 يكشف خطوة واحدة تفصل أحمد عبدالقادر عن الانتقال لأوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، تلقي أحمد عبدالقادر، لاعب الفريق الأحمر عرضا من نادي سيفاس سبور التركي، للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويستمر فتح باب القيد في الدوري التركي حتى يوم الجمعة المقبلة 9 فبراير.

وأوضح المصدر في تصريحات لموقع الخليج 365: "نادي سيفاس سبور التركي قدم عرضا رسميا للنادي الأهلي من أجل التعاقد مع أحمد عبدالقادر، في الفترة الحالية".

وأضاف المصدر: "هناك ترحيب من النادي الأهلي، بإعارة اللاعب، نظرا لرغبة مارسيل كولر في عدم استمراره وخروجه من حساباته الفنية".

وأكمل: "الأهلي يتحفظ حاليا على ضعف المقابل المادي الذي قدمه النادي التركي، ومازالت المفاوضات مستمرة، على أمل رفع المقابل المادي للصفقة".

جدير بالذكر، أن أحمد عبدالقادر، يرتبط بعقد مع النادي الأهلي يمتد إلى 2025، ولكنه خرج من حسابات السويسري مارسيل كولر خلال الفترة الماضية، وهو ما جعله قريب من الرحيل.

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