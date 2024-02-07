شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يدرس توقيع عقوبات على لاعبيه بعد توديع كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو نادي الاتحاد السكندري توقيع عقوبات مالية على لاعبيه بعد إخفاقهم في الصعود إلى نهائي كأس الرابطة، عقب الخسارة من سيراميكا بهدف نظيف في نصف نهائي البطولة أمس.

وخسر الاتحاد السكندري من سيراميكا بهدف رغم أن الأخير لعب منقوصا بـ10 لاعبين من منتصف الشوط الأول، وهو ما لم يستغله لاعبي زعيم الثغر.

ولم يقدم لاعبي الاتحاد المردود الطيب في مباراة سيراميكا، رغم أن المباراة كانت على أرضه ووسط جماهيره، ولكن اللاعبين خيبوا آمال جمهور زعيم الثغر.

وأنهى الاتحاد السكندري ملف الميركاتو الشتوي بضم صفقتين فقط بعد غلق باب القيد، حيث تعاقد الاتحاد مع، الغيني ناموري تراوري، وشريف رضا، بينما تخلى عن أحمد الشيخ.

فى السابعة والنصف مساءً، يستضيف استاد الإسكندرية مواجهة مثيرة عندما يحل سيراميكا حامل اللقب عن النسخة الماضية ضيفاً على الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.