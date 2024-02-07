شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف لـ"الخليج 365" سبب عدم وجود قضية كهربا بجلسات المحكمة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو أدهم عضو مجس إدارة نادى الزمالك عن سبب عدم إدراج قضية محمود عبد المنعم كهربا في قائمة جلسات الاستماع بالمحكمة الرياضية الدولية "كاس" والمنشورة على الصفحة الرسمية للمحكمة الدولية الرياضية.

وقال عمرو أدهم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن قضية كهربا ليس لها جلسة استماع، خاصة وأنه تم الحكم النهائي فيها، وعندما تقدم اللاعب باستئناف على الحكم، تسأل المحكمة ما الجديد في القضية حتى يتم تقديم الاستئناف وقبوله، قائلا:" الحكم نهائى فى القضية هيعملو جلسة استماع ليه ؟"

وأضاف عضو مجلس الزمالك أن قضية كهربا تتم متابعتها عن طريق المحامى الدولى، والذى يتواصل مع المحكمة الرياضية بالمستندات، سواء من جانب الزمالك أو من جانب اللاعب.

وأعلنت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" موعد جلسات الاستماع لديها، عبر الصفحة الرسمية بدءا من يوم 9 فبراير الجارى، وحتى 15 مايو القادم، دون ادراج قضية كهربا بالجلسات



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