شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. انضمام ديانج للتدريبات.. وكولر يقود تدريبات قوية للدوليين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قاد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا قويا لمجموعة اللاعبين الدوليين على ملعب مختار التتش صباح اليوم.
واقتصر مران الفريق على اللاعبين الدوليين، في الوقت الذي منح فيه الجهاز الفني راحة لبقية اللاعبين في ضوء البرنامج التدريبي الخاص بالفترة المقبلة.
وشهد المران تدريبات بدنية متنوعة، قبل أن يشرف كولر على فقرات خططية بمشاركة اللاعبين، وانضم إليهم أليو ديانج الذي فضل المشاركة في التدريبات عقب عودته للقاهرة مباشرة.
وواصل الجهاز الفني إعداد اللاعبين في إطار التحضير لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.
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