«بتغضب مني بس لازم أصارحك».. شوبير يوجه رسالة مهمة وقوية إلى حسام حسن بسبب منتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

علق الإعلامي أحمد شوبير، على تولي التوأم حسام وإبراهيم حسن، قيادة منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة، بدلا من المدرب البرتغالي روي فيتوريا الذي تمت إقالته.

وقال شوبير، خلال تقديم برنامجه الإذاعي اليوم الأربعاء،: "حسام حسن عنده أخطاء وده طبيعي زي كل الناس، ولكن مشكلته أنه مبيحبش حد يقوله أنت بتغلط، وبقوله المرحلة الحالية مختلفة تماما أنت مدرب منتخب مصر، وإبراهيم مدير منتخب مصر، الصفحة اللي فاتت أرميها خالص".

وأضاف الإعلامي: "لو عاوزين تكملوا في المهمة، أفتحوا صفحة جديدة، وتكونوا عارفين أنكم بتدربوا مصر أم الدنيا، وهنا الخطأ غير ومفيش رحمة، هنا في مصر لما بتغلط الحبايب كتير وبتعدي، لكن اللي جاي غير ومافيش معلش النادي حاجة والمنتخب حاجة".

وتابع: "التعامل مع اللاعبين في النادي وولاد صغيرة أنت مطلعهم حاجة، والتعامل مع اللاعبين الكبار في المنتخب حاجة تاني، ومن حقك تختار زي ما أنت عاوز، لأن أمامك أحسن اللاعبين".

وأوضح حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق: "حسام حسن قادر أنه يكرر تجربة الراحل محمود الجوهري، مهم أن المدرب يكون نجم، ومهم أكتر أنه يكون نجم ومدرب كويس، ومحدش هيكلمك بصراحة كدا زيي، أنا أعلم بشدة أنك بتغضب مني بعنف، لكن من حقك عليا أني أساندك وأصارحك".

واختتم أحمد شوبير تصريحاته قائلا: "واجب عليا أني أساندك، ومحدش مبيغلطش، وأنا بقولك أننا في ضهرك، لأنك مدرب منتخب مصر، وأمامك تحقيق المجد، وهتلاقي كل اللي كان رافض وجودك بيقول أنك تستحق، وإحنا عاوزينك تفضل مكمل مع المنتخب 10 سنين أو 15 سنة زي ما بيحصل في أوروبا".