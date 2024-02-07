"عارف إنك بتغضب مني لكن لازم أصارحك".. شوبير يوجه رسالة قوية لحسام حسن بعد تولي قيادة المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - علق الإعلامي أحمد شوبير، على تولي التوأم حسام وإبراهيم حسن، قيادة المنتخب الوطني، في المرحلة المقبلة، بدلا من البرتغالي روي فيتوريا الذي تمت إقالته.

وقال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "حسام حسن عنده أخطاء وده طبيعي زي كل الناس، ولكن مشكلته أنه مبيحبش حد يقوله أنت بتغلط، وبقوله المرحلة الحالية مختلفة تماما أنت مدرب منتخب مصر، وإبراهيم مدير منتخب مصر، الصفحة اللي فاتت أرميها خالص".

وأضاف: "لو عاوزين تكملوا في المهمة، أفتحوا صفحة جديدة، وتكونوا عارفين أنكم بتدربوا مصر أم الدنيا، وهنا الخطأ غير ومفيش رحمة، هنا في مصر لما بتغلط الحبايب كتير وبتعدي، لكن اللي جاي غير ومافيش معلش النادي حاجة والمنتخب حاجة".

وأكمل: "التعامل مع اللاعبين في النادي وولاد صغيرة أنت مطلعهم حاجة، والتعامل مع اللاعبين الكبار في المنتخب حاجة تاني، ومن حقك تختار زي ما أنت عاوز، لأن أمامك أحسن اللاعبين".

وأوضح: "حسام حسن قادر أنه يكرر تجربة الراحل محمود الجوهري، مهم أن المدرب يكون نجم، ومهم أكتر أنه يكون نجم ومدرب كويس، ومحدش هيكلمك بصراحة كدا زيي، أنا أعلم بشدة أنك بتغضب مني بعنف، لكن من حقك عليا أني أساندك وأصارحك".

وأتم تصريحاته: "واجب عليا أني أساندك، ومحدش مبيغلطش، وأنا بقولك أننا في ضهرك، لأنك مدرب منتخب مصر، وأمامك تحقيق المجد، وهتلاقي كل اللي كان رافض وجودك بيقول أنك تستحق، وإحنا عاوزينك تفضل مكمل مع المنتخب 10 سنين أو 15 سنة زي ما بيحصل في أوروبا".