شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الأهلى فى توقف الدورى.. 5 صفقات شتوية ومعسكر إماراتى و3 وديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل الجهاز الفني لفريق الأهلي فترة توقف الدوري المصري منذ نهاية ديسمبر المقبل في إنجاز أكثر من ملف، بخصوص الصفقات الشتوية وتجهيز الفريق الحمر لخوض التحديات القادمة، بعد انتهاء فترة توقف الدوري والعودة للمنافسات الرسمية.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري في الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

5 صفقات شتوية

أبرم الأهلي 5 صفقات في الميركاتو الشتوي، حيث ضم عمر كمال عبد الواحد لمدة 3 سنوات ونصف قادماً من مودرن فيوتشر لمدة ثلاث سنوات ونصف، مع إمكانية إضافة موسم آخر؛ وذلك مقابل إعارة الثلاثي محمد زعلوك، وعبدالرحمن رشدان، وأحمد خالد كباكا، كما ضم الأهلي المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب نادي سيريوس السويدي لمدة أربع سنوات ونصف مقابل مليوني يورو يتم تسديدهم على عامين.

وتعاقد الأهلي مع محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة وبنية الشراء بعد إصابة محمد الشناوي بخلع فى الكتف أثناء مشاركته مع منتخب مصر فى كأس الامم الافريقية وتأكد غيابه لنهاية الموسم، كما تعاقد الأهلي مع الثنائي الغاني صامويل أوبونج لاعب «إم إس كي زيلينا»، وريندورف أدوم سارباه لاعب نادي «شيتا» لمدة أربعة مواسم ونصف، بعد خضوعهما لفترة اختبار فى قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء ، وتم قيد الثنائي الغاني تحت السن رفقة التونسي محمد الضاوي كريستو حيث تمنح لائحة إتحاد الكرة الأندية الحق في قيد 5 أجانب فوق السن و3 أجانب تحت السن ، فيما وفسخ الأهلى عقد صلاح محسن بالتراضي، لينتقل اللاعب إلى المصري منذ أيام.

معسكر إماراتي

خاض الأهلي معسكر إعداد خارجي في مدينة عجمان الإماراتية في نهاية يناير الماضي لمدة أسبوع، من أجل تجهيز اللاعبين في ظل عدم خوض الفريق الأحمر أية مباريات رسمية، بعد اعتذاره عن خوض منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية.

وتخلل المعسكر الإماراتي خوض مباراتين وديتين أمام فريقي الأخدود السعودي وانتهت بالهزيمة 2 / 1 والانية مع حتا الإماراتي وانتهت بالتعادل 1/1.

ودية سموحة

خاض الأهلي ودية ثالثة خلال الأيام الماضية أمام سموحة من أجل تجهيز لاعبيه قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد، وهي التجربة التي فاز فيها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف، وشهدت تألق أنتوني موديست الذي أحرز هدفي الأهلي في اللقاء الذي قيم على ملعب السلام.