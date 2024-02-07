شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصائح جوميز للثنائى محمود علاء وسيف جعفر فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
وحرص جوميز، على توجيه تعليماته الفنية لثنائي الفريق، لتنفيذها خلال مران الفريق، وتضمنت تصريحات المدرب البرتغالى لثنائي الزمالك الحديث عن طرق إفساد الهجمات للمنافس، وكذلك سرعة التحول من الدفاع للهجوم فى المباريات القادمة.
ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
وحرص فيسنتي، على تدريب حراس مرمى الفريق على التسديد من خارج منطقة الجزاء، وكيفية التعامل مع الكرات العرضية، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخاصة بسرعة رد الفعل باستخدام بعض الأدوات الخاصة بالفقرة.
وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات، خلال الفقرة البدنية والتي خاضها اللاعبين، وتولى جواوو ميجيل، مدرب الأحمال بالجهاز الفني الإشراف على هذه الفقرة، والتي استمرت حوالي 20 دقيقة، وتم خلالها استخدام الأدوات الخاصة بالتدريبات البدنية، بالإضافة إلى فقرة إطالات.
وقام الجهاز الفني للفريق بإجراء تقسيمة مصغرة للمجموعات الثلاث، تم خلالها التركيز على تدريبات التمرير القصير.
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