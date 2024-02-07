شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معروف وأمين عمر في قائمة أفريقية من 13 حكما لكأس العالم 2026.. رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقية، بشرى سارة للحكام المصريين والتحكيم المصري، بتواجد حكمين ضمن 13 حكما في القائمة المبدئية لكأس العالم 2026.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن القائمة المبدئية للحكام المرشحين للمشاركة في كأس العالم 2026 من قارة إفريقيا.

وتواجد بالقائمة المبدئية ثنائي التحكيم المصري أمين عمر ومحمد معروف، حيث تعتبر تلك القائمة هي الأولية للحكام الأفارقة المرشحين لكأس العالم 2026 في أمريكا و كندا و المكسيك.

وضمت القائمة 13 حكما مصر هي البلد الوحيد التي يتواجد منها حكمين، وجاءت القائمة كالتالي :

الجزائري مصطفى غربال

الكونغولي جون جاك اندالا

المصري أمين عمر

الليبي معتز الشلماني

السوداني محمود اسماعيل

السنغالي عيسى سي

الجابوني اتشو بيير

الجنوب افريقي توم ابنجيل

الصومالي عمر ارتان

المصري محمد معروف

التشادي الحاج محمد الو

الموريتاني دحان بيده

المغربية بشرى كاربوني