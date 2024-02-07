شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يصل اتحاد الكرة للاجتماع مع مجلس الإدارة وتشكيل جهاز المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، العميد حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، إلى مقر اتحاد الكرة للاجتماع بمجلس الإدارة، من أجل توليه مهمة تدريب المنتخب الوطني خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

وينتظر أن يناقش حسام حسن في الاجتماع بعض التفاصيل الخاصة بالجهاز المعاون وخطة الاستعداد للاستحقاقات المقبلة وكذلك الاتفاق على البنود المالية للتعاقد.

ومن المقرر أن يستهل العميد حسام حسن أول مباراة له مع منتخب مصر في 22 مارس 2024 خلال البطولة الودية في الإمارات، التي تضم مع الفراعنة منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا.

وكشف مصدر باتحاد الكرة عن تولى سعفان الصغير منصب مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني فى الجهاز المعاون لحسام حسن، الذي تم الاتفاق معه على قيادة المنتخب خلفا للبرتغالى روى فيتوريا فيما سيتولي طارق سليمان منصب مدرب المنتخب.

وأضاف المصدر أن حسام حسن طلب من مسئولى اتحاد الكرة ضم أحمد الكأس إلى جهازه المعاون فى قيادة الفراعنة وهناك ترحيب بتواجده.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الطارئ الذي انعقد أمس الثلاثاء، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرا للمنتخب.