شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن يونس يحصد 3 ذهبيات ببطولة أفريقيا لرفع الأثقال ويحطم الرقم القياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتزع عبد الرحمن يونس لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال ونادي الفرسان بالفيوم في وزن 81 كجم 3 ميداليات ذهبية لمنافسات الخطف والنظر والمجموع ببطولة إفريقيا المقامة في مدينة الإسماعيلية وتستمر حتى 10 فبراير الجاري.

وحطم عبدالرحمن يونس الرقم القياسي الإفريقي المسجل بمنافسات الخطف لرفع الأثقال بـ 157 كجم .

وأقيم حفل افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال مساء الأحد، بحضور العديد من الشخصيات البارزة سواء المسئولين عن الرياضة أو الاتحاد الأفريقى للعبة.

وتضم قائمة لاعبى ولاعبات الفراعنة كلا من: نضال محمد على، نعمة سعيد، أميرة عبد الرحمن، سارة سمير، شمس أحمد، سمر حبشي، فاطمة صادق، حليمة عبد العظيم، نور زكى و عبد الرحمن وجيه و عبد الرحمن يونس وأحمد سعيد وكريم كحلة وياسر أسامة و محمود حسنى ورجب عبد الحى وعبد الرحمن أحمد.

وضمت قائمة الدول كلا من: الجزائر، الكاميرون، المغرب، اوغندا، بتسوانا وتونس، جنوب أفريقيا، زامبيا، سيراليون، غانا، الرأس الأخضر، ليسوتو، مدغشقر و نيجيريا، ليبيا، السودان، موريشيوس فضلا عن مصر البلد المستضيف.