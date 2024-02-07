شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية: مبدأ تكافؤ الفرص وراء إقامة كأس الرابطة من 4 مجموعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة أن إقامة بطولة كأس الرابطة المصرية من 4 مجموعات بدلا من 3 مجموعات في نسختها الحالية يرجع إلى مبدأ تكافؤ الفرص ، خاصة بعد اعتذار ناديي الأهلي والزمالك عن المشاركة في البطولة هذا الموسم .

تابع مسئولو رابطة الأندية أنه باعتذار ناديي الاهلي و الزمالك اصبح عدد فرق البطولة 16 فريق وبالتالي في حالة إقامة المسابقة من 3 مجموعات سيكون هناك مجموعتين 5 فرق ومجموعة واحدة تضم 6 فرق.

وكان مقررا أن يتأهل الأول من كل مجموعة من المجموعات الثلاث ثم أفضل ثاني وبالتالي لن يكون هناك تكافؤ فرص لأن هناك مجموعتين ستلعب 4 مباريات و مجموعة ستلعب 5 مباريات ، وهذا هو السبب الرئيسي في إقامة البطولة من 4 مجموعات كل مجموعة تضم 4 فرق .