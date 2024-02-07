"تيتو الأهلاوي".. الخليج 365 يكشف سر تراجع الزمالك عن ضم المترجم لجهاز جوميز

محمد اسماعيل - القاهرة - تراجع مجلس إدارة نادي الزمالك، عن ضم محمد مدني الشهير بـ "تيتو"، في الجهاز الفني الجديد للنادي، مترجما للبرتغالي جوزيه جوميز.

وبعد أن تم الإعلان من خلال جروب المركز الإعلامي لنادي الزمالك، عن تواجد محمد مدني في مران الفريق الأبيض اليوم الأربعاء، وبدأ عمله كمترجم للمدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز، تم حذف الخبر.

وفي المقابل، كتب أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي منذ قليل عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الزمالك لم يتعاقد مع مترجم خاص لجوزيه جوميز، وفي انتظار استطلاع رأي المدير الفني الجديد في مدى احتياجه لمترجم من عدمه نظرا لإتقانه اللغة الإنجليزية بخلاف البرتغالية".

وأضاف: "ذلك في جلسة ستجمعه بالكابتن حسين لبيب لمناقشة كافة متطلبات الفريق المرحلة القادمة".

سر تراجع الزمالك عن انضمام محمد مدني للجهاز الفني

وينشر موقع الخليج 365، أسباب تراجع نادي الزمالك عن إتمام انضمام محمد مدني للجهاز الفني كمترجم للمدير الفني البرتغالي، رغم إعلان القرار.

1- الهجوم الشديد الذي تعرض له المترجم، نظرا لعمله من قبل مع عدد من المدربين الذين رحلوا بالإقالة، وهم كارلوس كيروش وروي فيتوريا، خلال تدريب منتخب مصر، وريكاردو سواريش خلال تدريبه النادي الأهلي في الفترة الماضية.

2- جماهير الزمالك لقبت المترجم بـ "تيتو" الأهلاوي، نظرا لعمله من قبل في النادي الأهلي، وهو ما يرفضه الجميع حاليا، في ظل وجود مترجمين أخرين زملكاوية عملوا من قبل مع المدربين الأجانب السابقين.

وعلق أحد جماهير الزمالك على القرار قائلًا: "النهاردة يتم تعيين محمد تيتو الاهلاوي اللي اشتغل في الاهلي قبل كدة مترجما لجوميز".

وأضاف آخر: "اليوم لغم مترجم جوميز الأهلاوى تيتو مع أن عندنا شاب زى الفل حسنى خطاب!!".

3- السبب الثالث هو استشهاد جماهير الزمالك ببعض التصريحات القديمة لجوميز أثناء تواجده في السعودية، والتي كان يقول خلالها إن تيتو له أخطاء عديدة في الترجمة.